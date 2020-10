Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Bei Wohnungseinbruch hochwertige Bekleidung entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neckarau ein. Zwischen Samstag, 23.30 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr versuchten die Einbrecher zunächst ein Fenster zur Straßenseite des Anwesens in der Waldhornstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, drangen sie in den Innenhof ein und versuchten vergeblich, die Wohnungstür aufzubrechen und manipulierten am Schloss. Schließlich schlugen sie das Badezimmerfenster ein und drangen in die Wohnräume ein. Hier durchwühlten sie sämtliche Zimmer und beschädigten mehrere Möbelstücke. Sie ließen schließlich die gesamte Garderobe des Bewohners, bestehend aus einer Vielzahl von hochwertigen Markenbekleidungsstücken, mitgehen. Darüber hinaus entwendeten sie hochpreisige Damen- und Herrenschuhe sowie mehrere Schmuckstücke. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

