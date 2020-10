Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Ortsteil Reihen kam es am Sonntag, zwischen 1 Uhr und 9 Uhr, zu einem Einbruch in eine Speisegaststätte in der Weilerer Straße. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt, indem sie das Gitter eines Fensters aus der Verankerung zogen und das Fenster im Anschluss aufhebelten. Im Gebäudeinnern wurden die Geldkassetten zweier Spielautomaten aufgebrochen und der Inhalt, dessen Höhe noch unbekannt ist, entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter vom Ort des Geschehens. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

