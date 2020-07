Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Hoya (ots)

(LUE) Am 21.07.2020, zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde in Hoya in der Bücker Straße / L351, in Höhe der Einmündung ,,Promenade", ein an der Straße abgestellter, oranger Transporter beschädigt. Außerdem wurde die hinter dem Transporter zur Absicherung aufgestellte Warnbarke ebenfalls angefahren. Da der Schaden augenscheinlich durch ein Fahrzeug entstanden sein muss, leitete das zuständige Polizeikommissariat Hoya ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Dazu wird die Mithilfe von Zeugen benötigt. Wer zu dem fraglichen Zeitraum hilfreiche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell