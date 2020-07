POL-NI: Nienburg/Weser- Ara im Apfelbaum

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Nienburg (ots)

pfa.- Am Sonntagmorgen, 19.07.2020, gegen 10.00 Uhr, teilte ein Bewohner aus der Oberdieckstraße mit, dass sich ein "Dieb" an seinem Apfelbaum bediente. Vor Ort stellten die Kollegin und der Kollege der PI Nienburg/Schaumburg fest, dass sich ein Ara gemütlich an den Äpfeln labte. Leider konnte bisher nicht ermittelt werden, woher der gefiederte Freund stammt.

Hinweise zum Eigentümer oder der Eigentümerin nimmt die Polizei Nienburg unter 05021-97780 entgegen.

