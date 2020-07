Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht.

Rinteln (ots)

(ne) Auf der Steinberger Kreuzung kam es am Samstagabend, 18.07.2020 um 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein grauer Pkw Audi Q7 befuhr nach Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B 83 aus Richtung Heeßen kommend in Richtung der Kreuzung. Hier wollte er auf der Abbiegespur nach rechts auf die Rintelner Straße / B 238 in Richtung Rinteln einbiegen und kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast der dortigen Ampelanlage auf der Verkehrsinsel. Der Fahrzeugführer und der Beifahrer stiegen aus dem Pkw und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Der Beifahrer wurde im Nahbereich gestellt, der Fahrer ist unerkannt entkommen. Der Audi sowie die Lichtsignalanlage wurden beschädigt. Die Anlage fällt zumindest bis zum Wochenanfang aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde der Audi sichergestellt.

Zeugenhinweise bitte unter Tel.: 05751/95450 an die Polizei Rinteln

