Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit fünf beschädigten Fahrzeugen.

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 17.07.2020 um 12:45 Uhr, ereignete sich in Rinteln in der Straße Am Doktorsee ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von etwa 7750,00 Euro. Eine 80-jährige Frau aus Porta Westfalica befuhr mit ihrem Opel Corsa die o.g. Straße in Fahrtrichtung Eisbergen und geriet in Höhe der Einfahrt zum Doktorsee aufgrund körperlicher Mängel nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen dort geparkten Pkw VW Crafter, welcher dadurch auf den davor stehenden Pkw Mercedes-Benz C-Klasse geschoben wird. Danach fährt sie ein kurzes Stück weiter und kommt wieder nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt folgend noch einen geparkten Lkw Isuzu und einen Pkw Audi A 4.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell