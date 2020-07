Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Pkw und Krad.

Auetal (ots)

(ne) In Hattendorf auf der Hattendorfer Straße an der Einmündung zur Straße Im Kloster kam es am Samstag, 18.07.2020 um 18:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault Twingo und einem Motorrad Honda. Eine 57-jährige Hess. Oldendorferin wollte mit dem Twingo an der Einmündung aus Richtung Rehren A/O kommend nach links in Richtung Klein Holtensen abbiegen. Hierbei übersah sie einen 39-jährigen Stadthäger auf seinem Krad, welcher ihr aus Richtung Antendorf entgegen kam. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt, beide Fahrzeuge wurden mit einem Gesamtschaden in Höhe von 6000,00 Euro beschädigt.

