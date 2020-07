Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit verletzter Person.

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstag, 18.07.2020 um 15:25 Uhr, befuhr eine 36-jährige Rintelnerin mit ihrem VW Passat die Auffahrt zur B 283 bei Wesergold in Fahrtichtung Steinbergen. Noch im Steigungsbereich geriet sie aufgrund eines Schwindelanfalls bzw. Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Leitplanke, dadurch wurde weiterhin ein dahinter befindlicher Streugutbehälter beschädigt. Die Rintelnerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Vehlen verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5500,00 Euro.

