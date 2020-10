Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Scheiben an Auto eingeschlagen und Luft aus Reifen gelassen - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag wurde zwischen Mitternacht und 8 Uhr ein Auto auf einem Parkplatz im Moscheeweg, unterhalb der Treppe zur Mannheimer Landstraße beschädigt. Unbekannte Täter schlugen die Scheiben an dem geparkten VW Polo ein und ließen die Luft aus den Reifen, anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

