Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Stadt: Zwei Baumaschinen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zwei Baumaschinen sind über das vergangene Wochenende (9.-12. Oktober 2020) aus dem Rohbau des neuen Ärztehauses in der Eppelheimer Straße in Heidelberg gestohlen worden. Ein Mitarbeiter meldete den Diebstahl am Montagmorgen, nachdem er festgestellt hatte, dass aus dem abgeschlossenen Kellerraum eine Akkubohrmaschine und bereits eine Woche zuvor ein Akkubandschleifer entwendet wurden. Was er zunächst für ein Versäumnis eines Kollegen hielt, der die Maschinen nicht zurückgelegt hätte, entpuppte sich nun doch als Diebstahl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/99-1700 zu wenden.

