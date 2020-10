Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Autos - Eine Leichtverletzte und 12000 Euro Schaden

Schriesheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schriesheim am Montag um 13 Uhr mit vier beteiligten Fahrzeugen ist eine Beifahrerin leicht verletzt worden. Ein 29-Jähriger fuhr auf der B3 in südlicher Richtung, als ein 56-Jähiger mit seinem Pkw wegen eines Fahrzeugs der Müllabfuhr anhalten musste. Die beiden darauffolgenden Autos eines 31-Jährigen und eines 57-Jährigen konnten rechtzeitig bremsen, während der 29-Jährige die Situation zu spät erkannte und alle Wagen ineinanderschob. Dabei verletzte sich die Beifahrerin des 31-Jährigen. Es entstand ein Schaden von rund 12000 Euro.

