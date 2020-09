Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Einbruchdiebstahl in Firmengebäude

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag, 12.30 Uhr, bis Montagmorgen, 07.30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Firmengebäude Im Husarenlager in Knielingen ein. Er hebelte ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dort entwendete er Werkzeuge und Geräte in einem Gesamtwert von circa 3500 Euro. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

