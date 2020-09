Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Waffenfund bei Wohnungsdurchsuchung

Linkenheim-Hochstetten (ots)

Nach Hinweisen auf einen möglichen illegalen Besitz von Waffen durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei am vergangenen Freitag eine Wohnung in der Max-Planck-Straße in Linkenheim. Letztlich konnten dabei mehrere Stich- und Hiebwaffen sowie Langwaffen beschlagnahmt werden. Gegen den 45-jährigen Wohnungseigentümer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Gegenstände sollen nun zur waffenrechtlichen Einordnung einer technischen Überprüfung unterzogen werden.

