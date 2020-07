Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - "Coronageschenk" für die Freiwillige Feuerwehr

Ein besonderes Geschenk der Firma Liqui Moly erreichte in den letzten Tagen die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr). Die Kameradinnen und Kameraden konnten sich über eine Spende des Autozubehörherstellers freuen. Um die Hilfsorganisationen im Lande zu Coronazeiten in ihrer Arbeit zu unterstützen, stelle die Firma aus Ulm für mehrere Millionen Euro Pflegemittel und Zubehör, wie z.B. Öle, verschiedene Reiniger und ähnliches kostenlos zur Verfügung. Die Gerätwarte der Feuerwehr werden nun die Artikel sortieren und an die einzelnen Löscheinheiten im Stadtgebiet verteilen.

