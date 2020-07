Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brennender Mülleimer an Haltestelle

Wetter (Ruhr) (ots)

Ein brennender Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Bornstraße wurde der Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Donnerstagmorgen um 09:26 Uhr gemeldet. Die mit einem Tanklöschfahrzeug ausgerückten Einsatzkräfte löschten den Inhalt des Mülleimers mit ca. 10 l Wasser aus einer Kübelspritze. Nach ca. zehn Minuten war der Einsatz beendet und die eingesetzten Kräfte konnten wieder zu ihrem Standort in der Wasserstraße einrücken.

