FW-EN: Wetter - vier weitere Einsätze am Sonntag

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde in der Nacht zum Sonntag um 00:57 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Rudolf-Virchow-Straße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach sechs Minuten vor Ort waren, konnte die Wohnung über ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss, schadenfrei, begangen werden. Eine Kontrolle der Wohnung durch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ergab, dass niemand zu Hause war. Das Fenster wurde wieder geschlossen und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 15:32 Uhr zu einem Kleinbrand in einem Waldgebiet Nähe der Straße "Jageplatz" alarmiert. Hier glimmte auf einer Fläche von ca. 4 qm der Waldboden. Der Boden wurde mit 2.000 l Wasser abgelöscht und anschließend eingeschlemmt. Nach den Aufräumarbeiten konnten Feuerwehr und Polizei den Einsatz nach guten zwei Stunden beenden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Abend um 19:36 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in die Straße "Jungferneiche" in Herdecke alarmiert. Ein Ausrücken war allerdings nicht erforderlich, da die Feuerwehr Herdecke aus dem laufenden Einsatz am Gemeinschaftskrankenhaus doch ein Fahrzeug entsenden konnte.

Um 19:54 wurde bei der Feuerwehr Wetter (Ruhr) erneut um Unterstützung aus Herdecke gebeten. Aufgrund des Ereignisses am Krankenhaus Herdecke musste mit einer erhöhten Anzahl von Medienvertretern an der Einsatzstelle gerechnet werden. Da aber alle Pressesprecher der Feuerwehr Herdecke im Einsatz gebunden waren, wurde nachgefragt, ob der Pressesprecher der Feuerwehr Wetter (Ruhr) vor Ort unterstützen könnte. Hier wurde der Einsatzleiter dann vor Ort unterstützt und der Einsatz für diesen endete nach guten eineinhalb Stunden.

