Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Zigarettenautomatenaufbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Einbruch in Firmengebäude

Im Industriegebiet Süd wurde am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in eine Firma eingebrochen. Die Täter schlugen dazu ein Fenster ein um sich so Zugang zum Gebäude zu verschaffen. In der Firma entwendeten Sie verschiedene Messgeräte und flüchteten damit, vermutlich zu Fuß über einen dortigen Fußweg, der Parallel zur B 14 verläuft. Hinweise zum Tatgeschehen in der Straße Beim Erlenwäldchen nimmt nun die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfall beim Spurwechsel

4000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ein 51-jähriger Opel-Fahrer bei einem Verkehrsunfall. Er befuhr die Emmener Straße in Richtung Schwäbisch Hall. Als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte stieß er seitlich mit einem Lkw zusammen. Verletzt wurde bei diesem Zusammenstoß niemand.

Kernen im Remstal: Fahrradfahrerin übersehen

Eine 58-jährige Fahrerin eines Porsche Macan befuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr von Stetten kommend die Rommelshauser Straße. Beim Einbiegen in einen dortigen Kreisverkehr übersah sie eine 41-jährige Fahrradfahrerin, die beim Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 3500 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Stuttgarter Straße beschädigte am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer beim Ausparken einen Mercedes. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Ohne diesen zu melden, flüchtete der Verursacher in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr. Wer dazu Hinweise geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Werder Straße streifte ein Autofahrer beim Vorbeifahren einen dort geparkten Pkw Suzuki und beschädigte diesen. Danach flüchte er und hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag ereignete, wird von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Schwaikheim: Ortsschild entwendet

Ein Dieb hat zwischen dem vergangenen Donnerstag und Samstag das Ortsschild in der Winnender Straße abgesägt und entwendet. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Winnenden bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Remshalden-Grunbach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Etwa 3000 Euro Sachschaden verursachte ein Dieb an einem Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße. Der Langfinger hebelte den Automaten auf und entwendete Diebesgut, dessen Wert im unteren vierstelligen Bereich liegt. Der beschädigte Automat wurde erst bei der Leerung festgestellt, weshalb sich der Tatzeitraum bislang nur auf den letzten Monat eingrenzen lässt. Deshalb bittet der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 um Zeugenhinweise, die den Tatzeitraum eingrenzen oder Aufschluss zu möglichen Tatverdächtigen geben.

Weinstadt: Verkehrsunfall

Eine 49-jährige Dacia-Fahrerin befuhr am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr die Stuttgarter Straße aus Richtung Benzach kommend. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Schorndorfer Straße stieß sie mit einer 19-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

