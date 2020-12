Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstensuche und Unfälle

AalenAalen (ots)

Aalen: 39-Jährige vermisst

Seit etwa Mitternacht der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird eine 39 Jahre alte Frau vermisst. Da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wurden Suchmaßnahmen eingeleitet, die sich schwerpunktmäßig auf die Bereiche Hofherrnweiler, Wehrleshalde und Unterrombach erstreckten. An der Suche waren in der Nacht neben mehreren Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel eingesetzt. Bislang konnte die Frau noch nicht ausfindig gemacht werden. Die Suchmaßnahmen werden fortgeführt. Die 39-Jährige ist 1,58 Meter groß, mit normaler Statur, trägt lange braune Haare, evtl. zum Zopf gebunden und führt evtl. einen rot/schwarzen Rucksack bei sich. Über die Bekleidung liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Hinweise auf die Frau werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen genommen.

Aalen-Wasseralfingen: Auffahrunfall

Ein 26-jähriger Mercedes-Lenker verursachte am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Wilhelmstraße einen Auffahrunfall, als er aus Unachtsamkeit auf einen 70-jährigen Audi-Lenker auffuhr, der kurz vor dem Kreisverkehr Willy-Brandt-Straße anhalten musste. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 Euro beziffert.

Lauchheim: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte ein 88-jähriger Audi-Lenker, als er am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr die B 29 in Richtung Bopfingen befuhr. Er hatte zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 46-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Audi zwischen Lauchheim und Röttinger Höhe verkehrsbedingt abbremsen musste und war aufgefahren. Beide Fahrzeuglenker wurden dabei leicht verletzt und wurden ins Krankhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Aalen: 4-jährigen Jungen übersehen

Beim Befahren der Zeppelinstraße in Richtung Eibenweg musste ein 18-jähriger Audi-Lenker am Donnerstag gegen 17 Uhr an einer Fahrbahnverengung wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges anhalten und kurz zurücksetzen. Dabei berührte er leicht einen 4-jährigen Jungen, der gerade mit seinem Vater die Zeppelinstraße überqueren wollte. Der Junge stürzte und wurde noch leicht vom Reifen am linken Bein berührt. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Aalen-Wasseralfingen: Wegrollender Pkw verursacht Sachschaden

Ein nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesicherter Pkw VW rollte am Donnerstag gegen 12.40 Uhr auf der Weitbrechtstraße aufgrund des Gefälles auf ein Grundstück. Dabei überrollte er einen Ahornbaum, fuhr über einen Mauervorsprung gegen einen Fiat und blieb letztendlich auf dem Mauervorsprung hängen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Aalen-Oberalfingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein Pkw-Lenker, der am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr von der L 1029 aus Richtung Aalen/Oberalfingen auf der Einfädelspur nach rechts auf die B 29 in Richtung Westhausen einfuhr, übersah beim Fahrstreifenwechsel Fahrzeugtransporter und streifte diesen. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 52-jähriger Suzuki-Lenker gegen 8.45 Uhr die Hardtstraße. Beim Linksabbiegen missachtete er die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden 64-jährigen Hyundai-Lenkerin. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

Unterschneidheim-Zöbingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Um sein Fahrzeug zu wenden hielt ein 65-jähriger Sprinter-Lenker am Donnerstag gegen 9.50 Uhr auf der Schneidheimer Straße an. Dabei kollidierte er aus Unachtsamkeit mit einem hinter ihm stehenden 66-jährigen VW-Lenker. Der Schaden wird auf ca. 8500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfall beim Einfahren

Beim Einfahren auf die Neißestraße kollidierte eine 56-jährige Fahrzeuglenkerin am Donnerstag, gegen 18.40 Uhr aus Unachtsamkeit mit einem dort fahrenden 26-jährigen Fahrzeuglenker und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Unfälle beim Ausparken

Schwäbisch Gmünd: Einen Gesamtschaden von ca. 4000 Euro verursachte ein Pkw-Lenker, als er am Donnerstag gegen 15.30 Uhr sein Fahrzeug in einem Parkhaus am Kalten Markt rückwärts ausparkte und einen geparkten Pkw beschädigte.

Mutlangen: In der Gmünder Straße beschädigte eine Pkw-Lenkerin am Donnerstag gegen 15.20 Uhr beim Ausparken einen dahinterstehenden Pkw. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 3000 Euro.

