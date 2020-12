Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand im Serverraum - Baustellenschilder entwendet - Unfälle

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Brand im Serverraum

Am Donnerstag wurde gegen 07:20 Uhr ein Brand im Keller der kaufmännischen Schule in der Straße In den Kistenwiesen festgestellt. Unmittelbar nach Brandentdeckung wurden die bereits anwesenden Schüler und Lehrer vorsichtshalber evakuiert. Durch die eintreffende Feuerwehr Crailsheim wurde die Tür zum Serverraum aufgebrochen, nachdem aus diesem Bereich starke Rauchentwicklung festgestellt werden konnte. Der im Serverraum entstandene Schmorbrand konnte durch die Feuerwehr sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Gefahr der Ausbreitung des Feuers bestand zu keinem Zeitpunkt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wolpertshausen: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr wollte eine 23-jährige Opel-Fahrerin, von Hörlebach kommend, auf den Zubringer auf die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg einfahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden PKW VW Golf eines 55-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Rosengarten: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 10 Uhr, wollte eine 61-jährige Ford-Fahrerin von der Haller Straße nach links in die Neue Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links heranfahrenden 58-jährigen Nissan-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Braunsbach: Unfall auf Autobahnparkplatz

Am Donnerstag um 05:35 Uhr wollte ein 39-jähriger Lenker eines DAF-Sattelzuges mit seinem Gespann vom Kochertalparkplatz auf die Autobahn auffahren. Hierbei blieb der Auflieger des Sattelzuges an einem parkenden Mercedes-Benz Sattelzug hängen. Hierdurch wurde an dem Auflieger des DAF die komplette Plane aufgeschlitzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.500 Euro.

Wallhausen: Baustellenschilder entwendet

Zwischen dem 30.11.20, 16:30 Uhr und dem 08.12.20, 10 Uhr, wurden im Bereich des Neubaugebietes Am Hochholz / Am Wasserturm insgesamt sechs Verkehrszeichen sowie eine rot-weiße Absturzsicherung und drei schwarze Fußplatten entwendet. Der Gesamtwert des Diebsgutes beträgt etwa 500 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Verkehrszeichen nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 entgegen.

