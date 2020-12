Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Katalysatoren, Parfüm und Fahrrad entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Autofahrer im Ausnahmezustand

Ein 25-jähriger betrunkener Autofahrer befand sich offensichtlich am Mittwochabend in einem Ausnahmezustand. Er fuhr mit einem Pkw Opel von zu Hause weg und stieß nach einer kurzen zurückgelegten Wegstrecke gegen ein geparktes Auto, das in der Breslauer Straße stand. Danach fuhr der Autofahrer weiter nach Murrhardt, wo er in einer Tankstelle seine Rechnung nicht bezahlte. Etwas später kam er auf der K 1901 kurz vor Oberrot-Marbächle mit seinem Auto von der Straße ab. Bei diesem Unfall blieb er unverletzt. Per Anhalter fuhr er nach Hause, wo er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde und einer Psychiatrischen Fachklinik zugeführt wurde. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Backnang: Katalysatoren entwendet

Am Mittwoch bemerkten zwei Autobesitzer, dass an ihren Fahrzeugen die Katalysatoren entwendet wurden. Die Tatorte waren in der Murrhardter Straße und im Dresdener Ring. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Anlagen an den beiden Pkw Opel zwischen Dienstag und Mittwoch demontiert wurden. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Anwohner oder Passanten, die möglicherweise zu den Tatausführungen Verdächtiges beobachten konnten, sollten sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Alfdorf: Reh ausgewichen

Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr am Mittwoch gegen 14.15 Uhr die K 1889 zwischen Brend und der Abzweigung K 1888. Als ein Reh die Fahrbahn querte bremste der Autofahrer ab und kam auf der winterglatten Straße ins Schleudern. Das Auto kam von der Straße ab, kippte dort und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall leicht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Korb: Fahrrad entwendet

Ein Dieb entwendete am Dienstag zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Fahrrad, dass vor einer Schule in der Brucknerstraße abgestellt war. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzgrünes Mountainbike der Marke Bulls im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Rad oder zum Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Parfüm gestohlen

Mehrere Flaschen Parfüm mit einem Gesamtwert im dreistelligen Bereich entwendete ein Langfinger am Mittwochabend gegen 17:00 Uhr aus einem Drogeriemarkt am Adlerplatz. Dies bemerkte eine 44-jährige Mitarbeiterin und hielt den Mann fest. Dieser konnte sich jedoch losreißen und flüchtete Richtung Marktstraße. Zeugen beschrieben den Mann als etwa 190 cm groß mit einem gepflegten Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Daunenjacke sowie eine dunkle Jeans und eine hellgraue Schildmütze. Außerdem hatte er eine weiße Tasche bei sich. Das Polizeirevier Winnenden bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schorndorf: Unfallflucht

Eine Fahrradfahrerin befuhr am Mittwoch die Rosenstraße. Sie wurde dabei beobachtet, wie sie das Gleichgewicht verlor und mit ihrem Bike gegen ein geparktes Auto stürzte. Danach stieg sie wieder auf und fuhr weiter. Am Fahrzeug hinterließ sie Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei Schorndorf bittet nun unter Tel. 07181/2040 um Hinweise auf die geflüchtete Fahrradlenkerin. Sie war etwa 20 Jahre alt, hatte blonde lange Haare und trug eine Strickmütze und Blue-Jeans. Sie war mit einem schwarzen Damenrad unterwegs.

