POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Container aufgebrochen - PKW prallt gegen geparkten LKW

Schwäbisch Hall: Container aufgebrochen

Im Neubaugebiet in der Straße Am Wolfsbühl wurde zwischen Montagmittag, 13 Uhr und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, ein Container aufgebrochen und daraus Kabel, Schalter und Steckdosen im Wert von etwa 400 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Michelfeld: PKW prallt gegen geparkten LKW

Am Mittwoch um 9 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem PKW Audi die Stuttgarter Straße in Richtung Mainhardt. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve kam das Fahrzeug infolge Unachtsamkeit der Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten LKW. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

