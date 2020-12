Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Enkeltrick, Verkehrsunfall

AalenAalen (ots)

Waiblingen: Enkeltrickbetrug verhindert

Ein 86-jähriger Mann aus Waiblingen wurde am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr von einer Betrügerin angerufen. Diese gab vor, die Enkelin des Mannes zu sein und dringend Geld zu benötigen um eine Immobilie kaufen zu können. Deshalb sollte der Mann einen fünfstelligen Betrag von seiner Bank abheben. Dies scheiterte, da sich der Mann nicht ausweisen konnte. Anschließend wollte er in einem Handyladen sein Guthaben aufladen um mit der vermeintlichen Tochter in Kontakt zu bleiben. Ein Mitarbeiter des Geschäfts schöpfte daraufhin Verdacht und verständigte die Polizei. Eine Übergabe des Gelds konnte anschließend verhindert werden.

Winnenden: Verkehrsunfall

Eine 61-jährige Honda-Fahrerin wollte am Mittwochmittag gegen 12:00 Uhr vom Parkplatz eines Discounters in der Waiblinger Straße auf die Fahrbahn einfahren. Dabei bemerkte sie, dass ein Fahrzeug bereits auf der Straße fuhr. Bei dem Versuch wieder rückwärts auf den Parkplatz zu fahren übersah sie eine hinter ihr wartende 54-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch ein Schaden von insgesamt etwa 6000 Euro entstand.

