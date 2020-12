Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Trickdiebstahl - PKW zerkratzt - Mädchen von PKW erfasst - Sonstiges

Aalen

Satteldorf: Unfall beim Einparken

Beim Einparken in einen Parkplatz im Rosenweg streifte am Dienstag um kurz nach 11 Uhr ein 54-jähriger VW-Lenker einen daneben geparkten Hyundai. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Blaufelden: Trickdiebstahl

Am Dienstag um 14.25 Uhr öffnete eine bislang unbekannte Frau plötzlich die Beifahrertür eines, auf einem Parkplatz in der Nonnengasse, geparkten Pkw und lenkte die auf dem Fahrersitz sitzende 83-jährige Fahrerin durch ein Gespräch ab. Währenddessen entwendete die Frau aus der auf dem Beifahrersitz liegenden Stofftasche eine rote Geldtasche, in welches sich etwa 500 Euro Bargeld und die EC-Karte befanden. Die Diebin war ca. 20 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Sie hatte dunkle nach hinten gekämmte Haare und sprach gebrochen deutsch.

Dieselbe Frau hatte die 83-Jährige auch einigen Minuten zuvor im Bereich einer Bank, wo sie die 500 Euro abhob, schon nach Kleingeld und einer Unterschrift angebettelt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Mainhardt: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch um 02:50 Uhr befuhr eine 20-jährige mit einem VW Bus die B 14 von Mainhardt in Richtung Stuttgart. Zwischen der Abzweigung B 39 und der Rottalsenke rutschte das Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links in die Leitplanke und kam anschließend im rechten Straßengraben zum Stehen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

Gaildorf: PKW kollidiert mit Laterne

Am Mittwoch um kurz nach 1 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW BMW die B298 von Gaildorf in Richtung Unterrot. An der Einmündung August-Robert-Wieland-Straße wollte der BMW-Lenker nach rechts einbiegen. Hierbei kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn aufgrund nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte mit der neben der Fahrbahn befindlichen Straßenlaterne. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Michelbach an der Bilz: PKW zerkratzt

Am Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 16:10 Uhr wurde an einem PKW Skoda, welcher in Gschlachtenbretzingen in der Straße Am Gartennest abgestellt war, die Beifahrertür zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Obersontheim: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro kam es am Dienstag um 16.50 Uhr in der Hauptstraße. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 20-jährige Ford-Fahrerin anhalten musste und fuhr auf.

Schwäbisch Hall: PKW prallt gegen Leitplanke

Am Dienstag um 20:40 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem PKW BMW den Zubringer der BAB-Anschlussstelle Schwäbisch Hall in Richtung B19. In einer dortigen Rechtskurve, kurz vor dem Einmündungsbereich, kam der BMW vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr das Bankett und eine Wiese und prallte letztendlich gegen die dortige Leitplanke. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gaildorf: Mädchen von PKW erfasst

Am Dienstag um kurz nach 13:30 Uhr überquerte ein 11-jähriges Mädchen bei Rotlicht eine Fußgängerfurt in der Bahnhofstraße. Hierbei wurde sie von einem PKW VW einer 46-Jährigen erfasst, welche selbst bei Grünlicht von der Karlstraße auf die Bahnhofstraße einfuhr. Das Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

