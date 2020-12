Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall auf B 14 - Pkw mit Böller beschädigt - Förderband entwendet

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Auto mit Böller beschädigt

In der Remsstraße wurde ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zündete der Spurenlage zufolge auf dem Pkw einen Böller, der die Fahrzeugfront und Windschutzscheibe beschädigte. Der dadurch entstandene Sachschaden wurde auf 1500 Euro beziffert. Wer Hinweise zur Tat machen kann, die zwischen Samstagabend und Montagmorgen verübt wurde, sollte sich bitte mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Förderanlage gestohlen

Ein Dieb entwendete zwischen vergangenem Mittwoch und Montag eine Förderanlage eines Silos in der Winnender Straße. Die Anlage besitzt einen Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe des Teilers zur B29 wollte der 57-Jährige den Fahrstreifen nach rechts wechseln. Dabei kollidierte er mit einem 36-jährigen Renault-Fahrer der rechts neben ihm fuhr. Durch den Zusammenstoß geriet der Renault-Fahrer nach links und krachte in die Fahrbahnbegrenzung. Sein Fahrzeug überschlug sich. Der 36-jährige erlitt nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro. Drei Fahrstreifen wurden während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Sperrung besteht weiterhin (Stand 15.40 Uhr).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell