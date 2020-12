Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis/Neresheim: Frontalzusammenstoß

Neresheim: Frontalzusammenstoß

Zwei Verletzte und geschätzte 30.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstmorgen auf der L1084 ereignete. Ein 56-Jähriger war gegen 8.30 Uhr mit seinem Audi in Richtung Aalen unterwegs und scherte auf Höhe des Gewerbegebietes Riegel zum Überholen eines Lkws aus. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel, der von einer 62 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Beide Verletzte wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die totalbeschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde vollgesperrt. Die Bergemaßnahmen dauern Stand 10.45 Uhr noch an. Der unbeteiligte Lkw-Fahrer bzw. Personen, die Hinweise auf den Lkw geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07904/94260 bei der Verkehrspolizei als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

