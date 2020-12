POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Driftübungen auf Sportplatz - Farbschmierereien - Schlüssel entwendet? - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Schrozberg: Versuchter Einbruch

Am Montag um kurz vor 19 Uhr wurde festgestellt, dass versucht wurde in der Bahnhofstraße in ein Gebäude einzubrechen. Hierbei lösten die installierten Bewegungsmelder aus. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Wohnungseinbruch

Am Montag zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr drang ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Wohnung in der Fronbergstraße ein und entwendete aus einer Nachttischkommode 900 Euro Bargeld. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Montag um 13.45 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem PKW Skoda die Landstraße 1066. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum, dreht sich um 180 Grad und kam in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 14:10 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Aubergstraße / Brückenstraße ein Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro und einer leicht verletzten Person. Eine 57-jährige Opel-Fahrerin übersah hierbei eine von links heranfahrende 35-jährige Mercedes-Fahrerin. Bei dem Unfall wurde die 35-Jährige leicht verletzt.

Crailsheim: PKW prallt gegen Telefonmasten

Am Montag um 13:35 Uhr befuhr eine 25-jährige Fahrerin eines Renault Twingo die Kreisstraße 2641 von Onolzheim in Richtung Jagstheim. In einer dortigen Rechtskurve kam der PKW, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in den Grünstreifen, kollidierte mit einem dort befindlichen Telekommast und kam im Graben zum Stillstand. Der Mast fiel um, so dass das Telefonkabel quer über die Straße lag. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die K2641 musste von 14 Uhr bis 16 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag um 19:20 Uhr befuhren zwei PKW-Lenker nebeneinander die Stuttgarter Straße stadteinwärts. Bei der Zusammenführung der beiden Fahrstreifen touchierte ein 34-Jähriger mit seinem BMW den daneben fahrenden Opel eines 35-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Michelfeld: Unfall beim Abbiegen

Am Montag um 17.35 Uhr fuhr ein 64-jähriger Fahrer eines VW Touran aus einem Grundstück eines Schnellrestaurants nach links in die Daimlerstraße ein. Hierbei übersah er einen von rechts heranfahrenden VW Golf einer 48-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: Schlüssel entwendet?

Am Dienstag, 01.12.20, um 07:30 Uhr, war ein 64-jähriger Mann im Tilsiter Weg, an der Ecke zur Reifenhofstraße, damit beschäftigt von seinem Kastenwagen Arbeitsmaterial abzuladen. Hierzu ließ der Mann den Motor des Renault-Transporters laufen, damit er Licht auf der Ladefläche hatte. Die 64-Jährige brachte die abgeladenen Gegenstände ca. 30 m weg. Als er sich zu seinem Fahrzeug umdrehte, erkannte er, dass das Licht und der Motor des Transporters aus war. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass der Zündschlüssel, an welchem noch 2 weitere Schlüssel angebracht waren, entwendet wurde. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Driftübungen auf Sportplatz

Wiederholt wurde ein Sportplatz durch Driftübungen stark beschädigt. Am Montag um 15 Uhr wurde festgestellt, dass zwischen Freitag und Montag ein bislang Unbekannter mit einem PKW auf dem Sportplatz in Münster, in der Straße In der Eschenau, Driftübungen durchführte und dadurch den Sportplatz beschädigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den oder die Vandalen nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Gaildorf: Farbschmierereien

Am Sonntag wurde in der Schloßstraße eine Gebäudewand der Körhalle, ein Stromverteilerkasten, eine öffentliche Toilette sowie die ehemalige Viehhalle durch Farbschmierereien beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 600 Euro. Gegen 21 Uhr konnten mehrere Personen mit eingeschalteten Stirnlampen in diesem Bereich gesehen werden. Hinweise auf diese Sachbeschädigungen nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

