Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Diebstähle

Aalen

Aalen: Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte am Montagabend eine 32-jährige VW-Lenkerin, als sie gegen 20.15 Uhr auf der Himmlinger Steige von Waldhausen kommend in Richtung Aalen unterwegs war. Dadurch entstand an ihrem Fahrzeug ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Aalen: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 29 kam am Montag ein 84-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Ford alleinbeteiligt auf Höhe der Ausfahrt Affalterried von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Oesterleinstraße fuhr am Montagnachmittag ein 63-jähriger Citroen-Lenker gegen 14.20 Uhr aus Unachtsamkeit auf einen 23-jährigen VW-Lenker auf, der an der roten Ampel angehalten hatte. Er wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Essingen: Auffahrunfall II

Einen Auffahrunfall verursachte am Montag ein 43-jähriger als er mit seinem Toyota, als er gegen 13.40 Uhr auf der Margarete-Steiff-Straße auf den Seat einer 18-Jährigen auffuhr, die auf Höhe eines Baumarktes ihre Geschwindigkeit verringert hatte. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Beim Befahren der Hauptstraße in Richtung B 19 überfuhr ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker zwischen Freitag und Montag die als Querungshilfe dienende Mittelverkehrsinsel zwischen der Friedrich-von-Keller-Schule und der Kochertalmetropole. Dabei wurden zwei dort installierte Verkehrszeichen überfahren sowie die Bordsteinumrandung beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte anschließend die beiden Verkehrszeichen vom Unfallort, wobei eines davon einige Meter davon entfernt im Grünstreifen aufgefunden werden konnte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 700 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel. 07366/96660.

Aalen: Parkplatzunfall

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Heinrich-Rieger-Straße kollidierten am Montagmittag zwei Pkw-Lenker, als sie in Richtung Ausfahrt unterwegs waren. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Westhausen: Lkw gerät ins Rutschen

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße geriet am Montagvormittag ein 43-jähriger Lkw-Lenker gegen 8.30 Uhr aufgrund Eisglätte beim Wenden ins Rutschen, fuhr dabei auf die dortige Grünfläche und beschädigte einen Baum. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Bopfingen: Aufbruch von zwei Zigarettenautomaten

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurden mit brachialer Gewalt zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen, die im Bereich Vohbühlweg/Kastellstraße sowie im Brahmsweg aufgestellt sind. An beiden Automaten entstand dabei ein Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise auf die Diebe bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel. 07362/96020.

Ellwangen: Pkw rollte gegen Pkw

Ein nicht genügend gegen das Wegrollen gesicherter Opel machte sich am Montagmittag gegen 12 Uhr selbständig, rollte die Hofeinfahrt hinunter auf die Brucknerstraße, wo er gegen einen parkenden Pkw prallte.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Montagvormittag befuhr ein 45-jähriger Sprinter-Lenker gegen 9 Uhr die K 3234 von Hinterbrand in Richtung Leinenfirst. Als er an der Kreuzung Schönbergerhof nicht an der Stopp-Stelle anhielt und in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit einem von rechts heranfahrenden 66-jährigen Mercedes-Lenker. Dessen Pkw rutschte durch den Aufprall seitlich gegen den Bordstein und beschädigte ein Verkehrszeichen. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.500 Euro beziffert.

Ellwangen: Feuerwehreinsatz

Am Montag wurde gegen 13.40 Uhr ein Gebäudebrand in der Hermann-Weller-Straße gemeldet. Wie sich herausstellte, wurde lediglich Essen auf dem Herd vergessen, wodurch es zur starken Rauchentwicklung kam. Die Bewohnerin des Hauses wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Unfallflucht

In der Sebastian-Merkle-Straße wurde zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 10 Uhr ein Mercedes beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise werden von der Verkehrspolizei in Kirchberg unter Telefon 07904/94260 entgegen genommen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Pfitzer-Kreisverkehr ereignete sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem rund 12.000 Euro Schaden entstanden. Eine 52-Jährige fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Skoda in den Kreisverkehr ein und stieß dabei mit einer dort fahrenden 77-jährigen Mercedes-Lenkerin zusammen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund Glatteis kam ein 33-Jähriger am Montag gegen 10 Uhr mit seinem VW in der Lise-Meitner-Straße von der Fahrbahn ab. Dadurch entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Seat gestreift

Der 46 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges streifte am Montagnachmittag in der Güglingstraße einen Seat, der von einer 32-Jährigen gelenkt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

