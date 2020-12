Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Baumaschine entwendet - Diebstahl aus Rohbau - Zigarettenautomat aufgebrochen - Eisbruch

Aalen

Crailsheim: Baumaschine entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete zwischen Donnerstagnachmittag, 16.30 Uhr und Freitagmittag, 14 Uhr, die am Ortsausgang Altenmünster in Richtung Jagstheim abgestellte, nahezu neue Vibrationswalze der Marke Wacker/Neuson, Typ RT SC3, Farbe Gelb mit Firmenaufkleber, im Gesamtwert von etwa 19600 Euro.

Da die Maschine ein Eigengewicht von 1,5 t aufweist, muss davon ausgegangen werden, dass sie mit einem Kran oder sonstiger Hebevorrichtung aufgeladen und abtransportiert wurde. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Rot am See: Eisbruch - Heckscheibe zerstört

Am Montag um kurz nach 06:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lenker eines PKW Hyundai die B290 von Blaufelden in Richtung Rot am See. Kurz nach dem Passieren der beiden Windräder im Bereich des dortigen Waldstücks "Reizenloh" schleuderte vermutlich Eisbruch mit so großer Wucht gegen die ´Heckscheibe des Fahrzeugs, so dass diese durschlagen wurde. Eventuell handelte es sich hierbei um einen Eiswurf von den Windrädern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ilshofen: Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau im Ulmenweg wurden zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, zwei Maschinen mitsamt Koffer der Marke Hilti entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Fichtenberg: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, wurde in der Lindenstraße ein Zigarettenautomat mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Aus dem Automat wurde das gesamte Bargeld sowie die Zigaretten im Wert von etwa 2200 Euro entwendet. Am Automaten entstand zusätzlich ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

