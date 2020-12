Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle - Sportplatz beschädigt - PKW rollt davon - PKW verliert Hinterrad - Sonstiges

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Baustelle

Zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr, wurde auf einer Baustelle in Goldbach in der Schäferstraße, am Ortsende in Richtung Westgartshausen, ein Werkzeugcontainer aufgebrochen und daraus mehrere Maschinen und Werkzeuge entwendet. Unter anderem wurde eine Rüttelplatte, ein Stampfer und eine Flex gestohlen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 11.300 Euro. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gaildorf: Sportplatz beschädigt

Das Fußballfeld in der Schönberger Straße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen bislang unbekannten Vandalen beschädigt. Der Unbekannte befuhr mit seinem PKW das Fußballfeld und "driftete" darauf. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Hinwiese auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausparken beschädigte am Samstag um 20:15 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem VW Sharan, einen geparkten Mini Cooper. Der Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand, ereignete sich in der Heinrich-Heine-Straße.

Gaildorf: PKW rollt davon

Am Samstag um 21:30 Uhr stellte ein 55-Jähriegr seinen PKW VW Caddy in der Albert-Herrmann-Straße ab, ohne ihn ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Anschließend rollte der PKW etwa 8 Meter eine Böschung hinab und prallte gegen zwei Bäume. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Samstag um kurz nach 21:30 Uhr, ereignete sich am "Scharfen Eck" ein Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein 32-jähriger VW Golf-Fahrer erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 23-jährige Audi-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf.

Langenburg: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag um 19 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes-benz die Landstraße 1042 von Nesselbach kommend in Richtung Söllbot. Auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 2545 kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der stark alkoholisierte Fahrer fuhr noch etwa 150 Meter weiter, bevor sein Fahrzeug aufgrund der Beschädigungen stehen blieb. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte jedoch von der Polizei angetroffen und zur Verantwortung gezogen werden.

Kirchberg an der Jagst: PKW verliert Hinterrad

Am Sonntag um kurz nach 21 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem PKW Audi den rechten Fahrstreifen der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg löste sich, aufgrund mangelnder Befestigung, das linke Hinterrad des PKW. Der auf dem linken Fahrstreifen versetzt dahinterfahrende 22-jährige VW Polo-Lenker kollidierte daraufhin mit dem Rad. Nach dem Zusammenstoß lenkte er seinen Polo auf den Standstreifen kollidierte dort zusätzlich mit einem Leitpfosten. Beide Fahrzeuge, an denen ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden.

