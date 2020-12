Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automaten aufgebrochen - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Automaten aufgebrochen

Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr wurde in er Illerstraße zur Einmündung Donaustraße ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Beim Antreffen lagen noch Zigarettenschachteln und etwas Münzgeld neben dem Automaten, der offensichtlich gesprengt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Wann genau diese Tat verübt wurden, ist bislang noch unklar. Ein weiterer Aufbruch ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr. Ein Unbekannter schlug die Scheibe eines Lebensmittelautomaten ein, der vor einem Lebensmittelgeschäft in der Gartenstraße aufgestellt ist. Dieser Dieb entwendete Produkte im Wert von ca. 40 Euro. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf 500 Euro beziffert. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu den Tatenübernommen und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Verdächtiges wahrgenommen hat, sollte sich bitte unter Tel. 07191/9090 melden.

Welzheim: Fahrzeugbrand

Ein Mercedes-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr die Friedrich-Bauer-Straße, als er Brandgeruch wahrnahm. Nachdem er angehalten hatte und nachschaute, fing der Motorraum Feuer. Die örtliche Feuerwehr war daraufhin im Einsatz und löschte das Fahrzeug, an dem letztlich ein Totalschaden entstand, der auf 3000 Euro beziffert wurde.

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Im Einmündungsbereich Schmidener Straße/K 1910 übersah eine in Richtung Waiblingen fahrende 81-jährige Ford-Lenker am Sonntag gegen 17.15 Uhr beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen den dort fahrenden Pkw Ford. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Weinstadt-Strümpelbach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen geparkten VW Golf Plus an der vorderen rechten Stoßstange, der in der Hauptstraße abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Remshalden: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Verlassen der B 29 an der Anschlussstelle Grunbach in Fahrtrichtung Stuttgart kam eine 56-jährige Skoda-Lenkerin am Samstag gegen 18.10 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei das "Ausfahrt-Schild" und riss dieses teilweise aus der Verankerung. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Auf den öffentlichen Parkplätzen des städtischen Friedhofs in der Gumpenstraße wurde am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 16.20 Uhr ein quer zur Fahrbahn geparkter VW Transporter von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, der sich anschließend unerlaubt in Richtung Ortsmitte Waiblingen-Bittenfeld entfernte. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an das Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151/950422.

Winnenden-Höfen: Verkehrsunfall

Ein 57-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr am Freitagabend gegen 21:30 Uhr die Winnender Straße in Richtung Baach. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte den am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi und Mercedes. Der 57-jährige geriet durch den Aufprall ins Schleudern und kam mit seinem Fahrzeug quer auf der Straße zum Stehen. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

