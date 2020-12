Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Einbrüche

AalenAalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Gegen Straßenlaterne geprallt

Auf der Wilhelmstraße fuhr eine 34-jährige BMW-Lenkerin am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Wilhelmstraße/Bahnhofstraße aus Unachtsamkeit auf der glatten Fahrbahn gegen den Bordstein und prallte anschließend gegen die Straßenlaterne. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr wurde verständigt, da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Westhausen: Auffahrunfall

Auf der B 29 fuhr am Sonntag ein 23-jähriger BMW-Lenker gegen 18.20 Uhr im Einmündungsbereich der B 290 auf eine 53-jährige Audi-Lenkerin auf. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde an einem Vereinsheim in der Schlossstraße mit zwei faustgroßen Steinen eine Fensterscheibe eingeworfen und ein Sachschaden von ca. 500 Euro verursacht. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker kam am Sonntagmittag gegen 12.10 Uhr auf der Gottlieb-Daimler-Straße von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Verkehrsinsel und beschädigte dort ein Verkehrszeichen. 300 Euro sind hier die Schadensbilanz. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Einbrüche

Ellwangen: An einem Wohnhaus in der Peutingerstraße brach ein Unbekannter zwischen Montagnachmittag, 23.11. und Sonntagnachmittag, 6.12. die Kellertüre auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Diese wurden von ihm durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bopfingen: Am Samstag versuchte ein Einbrecher vergeblich in ein Haus in der Kastellstraße einzudringen. Die Eingangstüre hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf der L 1156 kam am frühen Montagmorgen ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen 2.40 Uhr in Richtung Mutlangen fahrend an der dortigen Verkehrsinsel von der Fahrbahn ab, wo er ein aufgestelltes Verkehrszeichen beschädigte. Er flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

