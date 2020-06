Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Telefonleitung abgerissen; Verursacher flüchtig

Bitburg (ots)

Am frühen Nachmittag des Pfingstmontag befuhr ein bislang unbekannter Führer eines Fahrzeugs mit hohem Aufbau oder Ladung die K 11, aus Richtung Halsdorf kommend, in Fahrtrichtung Olsdorf. In Höhe des Aussiedlerhofes Moorhof geriet der Fahrer mit seinem Aufbau oder der Ladung des Fahrzeugs gegen die über die Straße verlaufende Telefonleitung und riss diese ab. Ein Holzmast der Leitung wurde dadurch gelockert. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Hinweise werden erbeten an die Polizei Bitburg, erreichbar unter 06561-96850.

