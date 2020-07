Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Tempo-Kontrolle auf Ihringshäuser Straße: Mercedes mit 124 km/h gemessen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Beamte des Polizeireviers Nord haben in der Nacht zum heutigen Freitag Tempo-Kontrollen auf der Ihringshäuser Straße in Kassel durchgeführt. Gegen Mitternacht nahmen die Polizisten in Höhe der Kaulbachstraße für rund zwei Stunden den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen ins Visier. Zwar herrschte um diese Zeit nur schwaches Verkehrsaufkommen, die festgestellten Temposünder waren jedoch erheblich zu schnell unterwegs. Neben zwei Autofahrern, die mit 74 und 94 km/h bei erlaubten 50 gemessen wurden, stach ein dritter Wagen besonders heraus. Ein 25-Jähriger aus Kassel, der erst seit einem Jahr seinen Führerschein besitzt, war um 0:22 Uhr mit einem Mercedes GLE stadtauswärts mit 124 km/h unterwegs und anschließend kontrolliert worden. Dem Fahranfänger drohen nun nicht nur 680 Euro Geldbuße, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot, sondern auch ein Aufbauseminar sowie die Verlängerung der Probezeit.

