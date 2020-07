Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: VW Passat verursacht drei Unfallfluchten in einer Nacht: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein nicht alltäglicher Fall beschäftigt derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei: Ein grauer VW Passat hatte in der Nacht vom 04.07. auf den 05.07.2020 drei Unfallfluchten im Kasseler Stadtteil Bettenhausen mit einem Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenhinweisen konnte das Fahrzeug mit dem Kennzeichen KS-DA 309 als Verursacher aller drei Unfälle ermittelt werden, allerdings fehlt von dem Fahrzeughalter bislang jede Spur. Darüber hinaus ergaben die Ermittlungen, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz mehr besteht. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe erhoffen sich mit der Veröffentlichung, Hinweise auf den derzeitigen Fahrzeugbesitzer sowie den Verbleib des Autos zu erhalten.

VW fährt Schlangenlinien am Platz der Deutschen Einheit

Der erste Unfall ereignete sich in der Nacht gegen 23:35 Uhr in der Leipziger Straße. Wie ein 38-jähriger Mann aus Kassel den aufnehmenden Polizisten schilderte, war der graue VW Passat auf der Spur links neben seinem Hyundai unterwegs gewesen und ihm bereits aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr. Der Hyundaifahrer versuchte bereits möglichst weit rechts zu fahren, in Höhe des Platzes der Deutschen Einheit kam es dann allerdings zum seitlichen Zusammenstoß. Danach habe der Mann am Steuer des VW noch entschuldigend die Hand gehoben, bevor er davonfuhr. Der Fahrer soll 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, dunkle lockige Haare und ein südeuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. An dem Hyundai entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Erhebliche Schäden bei Unfällen in der Agathofstraße

In der gleichen Nacht kam es zu den beiden weiteren Unfällen in der Agathofstraße, nahe der Ringhofstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war derselbe VW Passat gegen 02:15 Uhr aus noch unbekannten Gründen gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos, einen Hyundai und einen Audi, gekracht. Durch Geräusche auf die Kollision aufmerksam gewordene Anwohner konnten noch beobachten, wie der VW in Richtung Leipziger Straße flüchtete. Trotz einer sofort nach Bekanntwerden der Unfälle eingeleiteten Fahndung durch die Polizei fehlte von dem Verursacher bereits jede Spur. Während die aufnehmenden Polizisten den Schaden an dem Hyundai auf rund 7.000 Euro beziffern, schlagen die Beschädigungen an dem Audi mit 1.500 Euro zu Buche.

Zeugenhinweise erbeten

Da der eingetragene Halter des VW Passat mit dem Kennzeichen KS-DA 309 unbekannt verzogen ist und die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden des Pkw führen konnten, suchen die Beamten der Unfallfluchtgruppe Zeugen, die entsprechende Hinweise hierzu geben können. Hinweise werden unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei entgegengenommen.

