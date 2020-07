Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Kastenwagen flüchtet nach Unfall: Polizei sucht Zeugen in Vellmar

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln derzeit im Fall einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen in Vellmar-Frommershausen ereignete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein weißer Kastenwagen gegen einen geparkten Hyundai gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Verursacher geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall in der Straße "Am Sonnenhang", nahe dem Plantagenweg, am Mittwochmorgen in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr ereignet. Die Besitzerin des schwarzen Hyundai I 10 alarmierte die Polizei, nachdem sie die erheblichen Beschädigungen an der linken Seite und dem Kofferraum ihres geparkten Pkw festgestellt hatte. Durch den Zusammenstoß war sogar die Heckscheibe des Kleinwagens zerbrochen. Die Polizisten konnten bei der Unfallaufnahme einen Zeugen ermitteln, der in der relevanten Zeit ein lautes Krachen gehört hatte und anschließend beobachtete, dass ein weißer Kastenwagen von der Unfallstelle davonfuhr. Es soll sich um einen älteren Sprinter oder Crafter gehandelt haben, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell