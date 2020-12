Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Brand

AalenAalen (ots)

Westhausen: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 4000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr ereignete. Mit ihrem Pkw Toyota Corolla kam eine 32-Jährige auf der Landesstraße 1029 zwischen Aalen und Röhlingen auf eisglatter Straße von der Fahrbahn ab. Der Pkw überfuhr einen Leitpfosten, fuhr dann einen Abhang hinab und kam dann auf einem Feldweg zum Stehen. Die 32-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht; ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Aalen: Parkrempler

Bereits am Samstag beschädigte ein 27-Jähriger mit seinem Pkw VW auf einem Kundenparkplatz in der Heinrich-Rieger-Straße den dort geparkten Pkw Hyundai eines 30-Jährigen. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro.

Wört: Brand in Firma

Am Montagmorgen kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Brand in einer Firmenhalle in der Amperestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein technischer Defekt in einer Maschinenanlage zu einem Schwelbrand. Dadurch bildete sich starker Rauch, weshalb die Arbeiter die Halle räumten. Die Feuerwehren aus Wört, Ellwangen und Stödtlen waren mit insgesamt 50 Personen und neun Fahrzeugen im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unklar.

Bopfingen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3316 zwischen Utzmemmingen und der Ringlesmühle erfasste ein 43-Jähriger mit seinem Pkw Audi am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

Mögglingen: Leitplanken gestreift

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger am Montagmorgen gegen 1 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw Fiat auf der B 29 zwischen Aalen und Mögglingen gegen die Leitplanken fuhr.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert Sachschaden verursacht

Gegen 1.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw Hyundai von der Ledergasse kommend in die Kreisverkehr Remsstraße ein. Da der junge Mann unter Alkoholeinwirkung stand, rammte er hierbei zunächst eine Straßenlaterne und dann einen auf dem Bahnhofsplatz aufgestellten Poller. Anschließend fuhr der 24-Jährige weiter zum Busbahnhof, wo er sein stark beschädigtes Fahrzeug abstellte. Der Autofahrer musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten. Der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 10.500 Euro geschätzt.

