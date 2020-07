Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schuh-Dieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Mittwoch, 22. Juli in einem Schuhgeschäft an der Wilhelmstraße sucht die Polizei einen flüchtigen Ladendieb. Gegen 15.45 Uhr entwendete er ein Paar Schuhe aus der Filiale und flüchtete. Der Verdächtige mit südosteuropäischem Erscheinungsbild ist zirka 1,80 Meter groß, 25 Jahre alt, hat schwarze Haare und eine schlanke Statur. Er war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Cap und einen schwarz/roten Rucksack. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (jb)

