POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 24-jähriger Mann verletzt, Einbrüche, Motorroller entwendet, Verkehrsunfall

Fellbach: 24-Jähriger mit Messer verletzt

Am Sonntagabend kam es in der Eberhardtstraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 24-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde. Dieser hatte gegen 17.30 Uhr telefonisch selbst die Polizei über den Vorfall unterrichtet. Der Verletzte wurde beim Eintreffen des Rettungsdiensts umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht, wo seine Wunde am Rücken ambulant behandelt wurde. Es ist derzeit davon auszugehen, dass diese ihm mit einem Messer zugefügt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall zwischenzeitlich aufgenommen. Wer dem Opfer die Wunde am Rücken zugefügt hat sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Backnang: In Garagen eingebrochen

In Waldrems als auch in Maubach wurde in der Nacht zum Montag in Garagen eingebrochen. Teilweise wurden die Tore gewaltsam aufgerissen, dass auch Schaden am Torantrieb entstand. Die Täter erbeuteten ein Pedelec der Marke Husqvarna, ein Mountainbike der Marke Centurio sowie einen Drucker der Marke Cannon. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu den Taten, die im Hopfenbachweg sowie in der Linzer Straße verübt wurden, aufgenommen und bittet unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Welzheim: Von Straße abgekommen

Auf der 1150 zwischen Breitenfürst und Welzheim kam am Montagmorgen gegen 5 Uhr eine 38-jährige Hyundai-Fahrerin bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Dazu musste kurzfristig die Straße gesperrt werden.

Leutenbach: Auto aufgebrochen

In der Walkmühlenstraße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Mercedes aufgebrochen. Ein Dieb schlug eine Seitenscheibe des Autos ein und entwendete eine im Fahrzeug liegende Geldbörse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1600 Euro. Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei in Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 entgegen.

Korb: Motorroller entwendet

Ein in der Heppacher Straße geparkter Motorroller der Marke Peugeot wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 22 Uhr entwendet. Das Zweirad war mit einem Lenkradschloss gegen Diebstahl gesichert. Hinweise zur Tat und Verbleib des Mofas, an dem die Versicherungskennzeichen angebracht sind, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

