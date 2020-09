Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(pie) Am 02.09.2020 kommt es in der Zeit zwischen 08:25 Uhr und 13:20 Uhr in der Maschstraße in 31028 Gronau (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 1 wird der Pkw des Geschädigten durch einen anderen Verkehrsteilnehmer mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell