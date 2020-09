Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieb erbeutet Geldbörse

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Unter einem Vorwand gelang es einem unbekannten Täter, sich am 01.09.2020, gegen 12:45 Uhr, Zugang in die Wohnung eines älteren Ehepaares in der Boysenstraße zu verschaffen und eine Geldbörse zu entwenden.

Laut vorliegenden Erkenntnissen gab der Unbekannte vor, einen Schraubendreher zu benötigen und bat diesbezüglich um Hilfe. Als die Bewohnerin nach dem entsprechenden Werkzeug suchte, betrat der Mann die Wohnung und verwickelte das Seniorenpaar in ein Gespräch. Er nutzte offenbar einen unbeobachteten Moment und entwendete die Geldbörse des älteren Herren.

Der Polizei liegt folgende Beschreibung des unbekannten Täters vor:

-Ca. 180 cm groß

-Schlank

-Schulterlange, blonde, krause Haare

-Bekleidet u.a. mit einer grauen Weste

-Grau-weißer Mund-Nasen-Schutz

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell