Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw überschlagen

AalenAalen (ots)

Ellwangen: Fahrzeug überschlagen

Ein 51-jähriger VW-Fahrer war am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der B290 von Ellwangen in Richtung Jagstzell unterwegs. Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam abseits der Fahrbahn, auf der Seite liegend, zum Stehen. Der 51-jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

