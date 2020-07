POL-WI: Pressemeldungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 20.07.2020

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden

1. Exhibitionist in Parkanlage, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Montag, 20.07.2020, gg. 00:45 Uhr

(ka)In der Wiesbadener Innenstadt hat sich Sonntagnacht ein Mann in schamverletzender Weise gegenüber einer Frau gezeigt und ist anschließend unerkannt geflüchtet. Gegen 00:45 Uhr sprach ein bislang unbekannter Täter die 64-Jährige aus einem Gebüsch heraus an und trat entblößt an sie heran. Während sich die Geschädigte vom Ort des Geschehens entfernte, verfolgte der Mann die Frau und ließ schließlich von ihr ab, als die 64-Jährige ihr Mobiltelefon hervorholte. Ihren Angaben zufolge soll der Mann ca. 20-30 Jahre alt und ca. 170cm groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen sowie eine braune Lederjacke. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Angriff am Schlachthofgelände, Wiesbaden, Murnaustraße, Sonntag, 19.07.2020, gg. 08:00 Uhr

(ka)Ein 26-Jähriger wurde am Sonntagmorgen in der Nähe des Schlachthofs geschlagen und verletzt. Während sich der Geschädigte gegen 08:00 Uhr fußläufig auf dem Weg vom Schlachthof zum Hauptbahnhof befand, wurde er nach eigener Aussage unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter gegen den Hinterkopf geschlagen. Der 26-Jährige wurde bei diesem Angriff verletzt. Es liegen keine Täterhinweise vor, die Tat konnte jedoch aufgrund der auf dem Gelände installierten Videoschutzanlage aufgezeichnet werden. Die Aufnahmen werden im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet. Darüber hinaus werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit Beobachtungen zum Tatgeschehen an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu wenden.

3. Mann von Hund gebissen, Wiesbaden, Amöneburger Straße, Sonntag, 19.07.2020, gg. 07:50 Uhr

(ka)Am vergangenen Sonntagmorgen ist ein Mann in Wiesbaden-Biebrich von einem Hund gebissen worden. Gegen 07:50 Uhr traf der 41-Jährige in der Amöneburger Straße auf einen Hundebesitzer, der einen Schäferhund und eine Bulldogge mit sich führte. Aus bisher unbekannten Gründen wurde der Geschädigte vom Schäferhund der unbekannten Person in den linken Oberschenkel gebissen. Der Hundebesitzer flüchtete anschließend, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und Angaben zu seinen Personalien gemacht zu haben. Nach Angaben des 41-Jährigen soll der Mann ca. 45 Jahre alt und 180cm groß gewesen sein. Er trug kurzes, hellbraunes Haar und erschien dem Geschädigten insgesamt sehr ordentlich und gepflegt. Sollten Zeugen diesen Vorfall beobachtet haben, können diese entsprechende Hinweise an das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 richten.

4. Trickdiebe am Supermarkt, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Samstag, 18.07.2020, gg. 16:30 Uhr

(ka)Vier Trickdiebe haben am Samstagnachmittag einen Mann auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Mainz-Kostheim zunächst abgelenkt und ihm daraufhin die Geldbörse gestohlen. Nach Angaben des Geschädigten stiegen zwei bislang unbekannte Täter aus einem Fahrzeug und lenkten den 76-Jährigen ab. Einer der Männer griff dabei in seine Hosentasche und entwendete dessen Geldbörse. Beim Versuch, dem Täter hinterherzulaufen und ihn festzuhalten, verletzte sich der 76-Jährige leicht. Die beiden im Pkw sitzenden Personen konnten anschließend von Streifenbeamten festgenommen und zu weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das 2. Polizeirevier verbracht werden. Nach Angaben des Geschädigten soll einer der beiden flüchtigen Trickdiebe ca. 20 Jahre alt und 175cm groß gewesen sein. Er trug ein blaues Oberteil, eine blaue Jeans mit weißer Waschung Löchern, eine schwarze Basecap und weiße Schuhe mit schwarzer Sohle. Der zweite Täter soll ca. 25-30 Jahre alt und 175cm groß gewesen sein. Er trug während der Tat dunkle Haare, ein weißes Oberteil, einen grauen Jogginganzug mit Kapuze und eine schwarze Bauchtasche. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, Hinweise an das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

5. Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden, Galileistraße, Mittwoch, 15.07.2020, gg. 17:00 Uhr bis Freitag, 17.07.2020, gg. 17:50 Uhr

(ka)Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wiesbadener Nerotal haben unbekannte Täter Schmuck, Bargeld und weitere Gegenstände gestohlen. Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag bis Freitagabend sind die Einbrecher zunächst gewaltsam über ein Fenster in das freistehende Haus in der Galileistraße eingebrochen und durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten dabei Schmuck, Bargeld sowie weitere Wertgegenstände im Wert eines hohen vierstelligen Betrages. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu den Tätern und zum möglichen Tathergang unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Hochwertige "Gibson"-Gitarre gestohlen, Wiesbaden, Wielandstraße, Dienstag, 14.07.2020, gg. 11:00 Uhr bis Sonntag, 19.07.2020, gg. 10:30 Uhr

(ka)Im Zeitraum zwischen Dienstag- und Sonntagmorgen haben Einbrecher hochwertige Musikinstrumente und Elektrowerkzeuge aus dem Dachbodenabteil eines Mehrfamilienhauses in der Wielandstraße gestohlen. Die 51-jährige Besitzerin einer hochwertigen "Gibson"-Gitarre bemerkte am vergangenen Sonntag, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Dachbodenabteil verschafft und dabei neben der Gitarre noch ein weiteres Musikinstrument und Elektrowerkzeuge entwendet haben. Es liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen beim 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

7. Einbruch in Gaststätte, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Donnerstag, 16.07.2020, gg. 22:45 Uhr bis Freitag, 17.07.2020, gg. 09:30 Uhr

(ka)Aus einem Grill-Restaurant in Wiesbaden-Biebrich haben bislang unbekannte Täter Bargeld und ein Notebook gestohlen, nachdem sie zuvor gewaltsam in die Geschäftsräume eingebrochen waren. Ersten Ermittlungen zufolge traten die Einbrecher eine Glasschiebetür aus der Verankerung der Gaststätte in der Dotzheimer Straße und gelangten auf diese Weise in den Gastraum. Dort entwendeten sie die Kasse und die Trinkgeldkasse mit Bargeld in Gesamthöhe von rund 450 Euro. Darüber hinaus nahmen die Täter ein Notebook mit und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, entsprechende Angaben zum Tathergang unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

8. Unfallflucht nach Kollision mit parkendem Pkw, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße / An der Klaus, Sonntag, 19.07.2020, gg. 15:00 Uhr

(ka)Am Sonntagnachmittag hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Mainz-Kastel das Fahrzeug einer Wiesbadener Firma beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Während das Firmenauto etwa eine Stunde am rechten Fahrbandrand entlang der Wiesbadener Straße geparkt war, wurde das Auto nach ersten Erkenntnissen im Bereich der Frontstoßstange touchiert und dabei im mittleren vierstelligen Bereich beschädigt. Die unbekannte Person flüchtete vom Ort des Geschehens, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, entsprechende Hinweise zum unbekannten Täter an den Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu übermitteln.

Rheingau-Taunus

1. Sexueller Übergriff, Idstein, Zissenbach, Mittwoch, 15.07.2020, 17:50 Uhr bis 18:30 Uhr

(jn)Bereits am Abend des vergangenen Mittwoches ist der Polizei ein sexueller Übergriff zum Nachteil eines in Idstein wohnhaften Heranwachsenden angezeigt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass er sich am Mittwochabend im Bereich eines Spielplatzes in der Straße "Im Altenhof" aufgehalten habe, als es zum Kontakt mit einem bislang noch unbekannten Mann kam. Im weiteren Verlauf sei es dann auf einem nahegelegenen Feldweg in der Nähe des Sportplatzes "Zissenbach" zu dem sexuellen Übergriff gekommen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe und nimmt Hinweise von Personen, die am Mittwoch zwischen 17:50 Uhr und 18:30 Uhr im oben genannten Bereich von Idstein verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden. Insbesondere ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann, mit schmaler Figur und lichten Haaren, der eine kurze Hose sowie eine blaue Jacke mit weißen Streifen getragen haben soll, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

2. Wildpinkler angesprochen und im Krankenhaus gelandet, Idstein, Obergasse, Samstag, 18.07.2020, gegen 01:15 Uhr

(jn)Ein nichtiger Vorfall hat in der Nacht zum Samstag in Idstein dazu geführt, dass ein 35-jähriger Mann angegriffen wurde und im Anschluss mit erheblichen Gesichtsverletzungen behandelt werden musste. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war der in Idstein wohnhafte Mann gegen 01:15 Uhr in der Obergasse auf zwei junge Männer aufmerksam geworden, die in der Öffentlichkeit ihre Notdurft verrichteten. Daraufhin hinterfragte er das Verhalten des Duos, was zur Folge hatte, dass der 23-Jährige dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete dieser mit seinem 25-jährigen Begleiter. Aufgrund der vorliegenden Beschreibung konnte das Duo, das in Idstein und Hünstetten wohnt, im Rahmen einer polizeilichen Fahndung identifiziert und festgenommen werden. Indes musste der 35-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

3. Pedelecs verschwunden, Oestrich-Winkel, Am Elsterbach, Rüdesheim am Rhein, Hugo-Asbach-Straße, Freitag, 17.07.2020 bis Samstag, 18.07.2020

(jn)In Oestrich-Winkel und Rüdesheim kam es im Tatzeitraum zwischen Freitag und Samstag zum Diebstahl zweier Pedelecs. Zunächst war am Freitagvormittag ein Velo, das vor einem Fitnessstudio "Am Elsterbach" in Winkel abgestellt worden war, zwischen 09:45 Uhr und 12:00 Uhr entwendet worden. Das gestohlene Rad konnte mittlerweile wieder aufgefunden sowie ein Tatverdächtiger - ein 17-Jähriger aus Geisenheim - ermittelt werden. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Hugo-Asbach-Straße in Rüdesheim. Der Besitzer eines orange-weißen Pedelecs des Herstellers Haibike, Modell Sduro HardNine 5.0, hatte sein Rad am Freitag um 10:30 Uhr in seiner Tiefgarage abgestellt. Am Samstagnachmittag musste er dann feststellen, dass es spurlos verschwunden war. Wie der oder die Täter die Tiefgarage betreten und das mittels Fahrradschloss gesicherte Rad entwenden konnten, ist derzeit noch unklar.

Hinweise zu dem Fahrrad oder dem Tatgeschehen nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 / 9112 - 0 entgegen.

4. Fahrradfahrer leicht verletzt, Eltville am Rhein, Erbacher Landstraße, Sonntag, 19.07.2020, gg. 13:00 Uhr

(ka)Da eine Autofahrerin beim Überholvorgang nicht genügend Abstand zu einem Radfahrer einhielt, ist dieser gestürzt und dabei verletzt worden. Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Pedelec auf der Erbacher Landstraße in Richtung Oestrich-Winkel. Die dahinter befindliche, 30-jährige Autofahrerin überholte den Mann und touchierte ihn aufgrund des zu geringen Seitenabstands mit dem rechten Seitenspiegel. Der Senior kam ins Straucheln und stürzte zu Boden. Aufgrund seiner Verletzungen musste er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

5. Parkendes Auto beschädigt und geflohen, Schlangenbad / Hausen v.d.H., Im Fahler, Freitag, 17.07.2020, gg. 09:00 bis 11:55 Uhr

(ka)Am Freitagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparktes Fahrzeug in Hausen v.d.H. und flüchtete anschließend, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Ein 45-Jähriger bemerkte am Freitag gegen 11:55 Uhr, dass sein Mercedes im Heckbereich beschädigt wurde, den er zuvor in der Straße "Im Fahler" am Fahrbandrand geparkt hatte. Hinweise zum Unfallflüchtigen liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit Beobachtungen zum Vorfall an die Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu wenden.

6. Nach Zusammenstoß geflüchtet, Gemarkung Hohenstein, Kreisstraße 687 zwischen Breithardt und Born, Freitag, 17.07.2020, 14.00 Uhr

(mhe)Am Freitagnachmittag kam es in der Gemarkung Hohenstein auf der Kreisstraße 687 zwischen Breithardt und Born zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Ein 19-jähriger Opel-Fahrer war von Breithardt in Richtung Born unterwegs, als ein entgegenkommender weißer Klein-LKW mit seinem linken Außenspiegel gegen den Spiegel des Opel gestoßen sein soll. Der LKW setzte, ersten Ermittlungen zu Folge, seine Fahrt unvermittelt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Personen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

7. Unfallflucht, Oestrich-Winkel, Waldstraße/Adolf-Kolping-Straße, Freitag, 17.07.2020, gegen 11.00 Uhr

(mhe)Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in Oestrich-Winkel einen anderen PKW beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unfallverursacher befuhr laut ersten Ermittlungen die Waldstraße und mündete nach rechts in die Adolf-Kolping-Straße. Dabei soll er mit seinem Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler gestoßen sein und hierbei einen erheblichen Schaden an der hinteren linken Tür der A-Klasse verursacht haben. Hinweise zu der Unfallflucht richten Sie an die Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123-90900.

