POL-WI: Pressemeldungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 15.07.2020

1. Drei Einbrüche in Einfamilienhäusern, Mainz-Kostheim / Wiesbaden, Grazer Straße, Am Heiligenhaus, Volkerstraße, Montag, 13.07.2020, gg. 13:00 Uhr bis Dienstag, 14.07.2020, gg. 16:00 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag in drei Einfamilienhäuser in Mainz-Kostheim, Wiesbaden-Igstadt und Wiesbaden-Biebrich eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Die Einbrecher gingen jeweils auf ähnliche Weise vor. In der Grazer Straße begaben sie sich über einen Zaun auf das Grundstück, drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld, Schmuck und Fahrräder im Wert von rund 2.500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter auf den beiden Fahrrädern in unbekannte Richtung. Nach gleichem Muster gelangten unbekannte Einbrecher in ein weiteres Einfamilienhaus in der Straße "Am Heiligenhaus" in Igstadt. Auch hier durchsuchten sie mehrere Wohnräumlichkeiten nach Gegenständen und erbeuteten Schmuck und Uhren im Gesamtwert von 1.500 Euro. Darüber hinaus konnten bisher nicht bekannte Täter weiteren Schmuck aus einem Einfamilienhaus in der Volkerstraße stehlen. In diesem Fall gelang es ihnen zunächst nicht, eine Terrassentür zu öffnen. Stattdessen schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und erlangten so Zutritt zum Haus. Nach ihrer Suche in mehreren Räumen des Hauses nahmen die Täter schließlich Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro mit. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit entsprechenden Hinweisen zu den Tätern und insbesondere zu zwei möglichen Einbrechern, die in Mainz-Kostheim auf Fahrrädern unterwegs gewesen sind, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Gestohlener Bagger geortet und sichergestellt, Wiesbaden, Vor den Fichten, Dienstag, 14.07.2020, gg. 14:20 Uhr

(ka)Am Dienstagmittag haben unbekannte Täter Arbeitsmaschinen eines Gartenbauunternehmens in Wiesbaden-Sonnenberg gestohlen. Gegen 14:20 Uhr drangen die Diebe ersten Ermittlungen zufolge auf das Gelände des Unternehmens, ansässig in der Straße "Vor den Fichten", ein. Nachdem sie ein verschlossenes Tor auf der Rückseite des Grundstücks gewaltsam aufgebrochen haben, entwendeten sie einen Mini-Bagger sowie weitere Arbeitsmaschinen. Der Bagger konnte aufgrund eines darin verbauten GPS-Senders am gestrigen Abend nahe der deutsch-polnischen Grenze von der Polizei erfolgreich geortet und anschließend sichergestellt werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu den Tätern und dem Tathergang unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Trickdiebe stehlen Goldringe in Juweliergeschäft, Wiesbaden, Taunusstraße, Dienstag, 14.07.2020, gg. 12:45 Uhr

(ka)Zwei Trickdiebe haben am Dienstagmittag die Besitzerin einer Goldschmiede in der Innenstadt durch ein Gespräch abgelenkt und dabei zwei Goldringe im Gesamtwert von rund 4.000 Euro gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten gegen 12:45 Uhr eine Frau und ein Mann das Juweliergeschäft in der Taunusstraße und verwickelten die Geschädigte zunächst in ein Gespräch. Dieses nutzten die beiden Täter mutmaßlich, um die Besitzerin abzulenken und zwei Goldringe aus der Auslage zu entnehmen. Anschließend beendeten die unbekannten Diebe das Gespräch und verließen das Geschäft unerkannt in Richtung Innenstadt. Nach Angaben der Geschädigten soll die Täterin ca. 40 Jahre alt, ca. 160 bis 165cm groß und kräftig gewesen sein. Sie trug zum Tatzeitpunkt dunkle, zusammengebundene Haare mit einer silbernen Brosche und dunkle Kleidung. Während des Gesprächs verständigte sie sich in deutscher und englischer Sprache. Der bislang unbekannte Täter soll ebenfalls ca. 40 Jahre alt, ca. 160 bis 165cm groß und kräftig gewesen sein. Er trug dunkle, zurückgegelte Haare und ein schwarzes T-Shirt mit weiß-silbernem Aufdruck. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit Hinweisen zum Täterpaar wenden sich an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2110.

4. Schwere Verletzungen nach Auffahrunfall, Wiesbaden, Bundesstraße 455, Dienstag, 14.07.2020, gg. 07:50 Uhr

(ka)Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmorgen auf der B 455, wobei sich eine 29-Jährige schwer verletzte. Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Hyundai die B 455 in Richtung Mainz-Kastel und bemerkte einen Stau auf dem rechten Fahrstreifen zu spät. Er fuhr trotz eines Ausweichversuchs in das Heck des vor ihm befindlichen Pkw eines 20-jährigen Autofahrers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf des jungen Mannes auf den Skoda der 29-Jährigen geschoben, die dabei schwere Verletzungen erlitt und stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von rund 17.000 Euro.

5. Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden, Wiesbaden, Neroberg, Dienstag, 14.07.2020, gg. 10:30 bis 11:45 Uhr

(ka)Auf dem Parkplatz "Opelbad" kam es am Dienstagmorgen zu einer Unfallflucht, nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto beschädigte und anschließend flüchtete. Die Besitzerin eines schwarzen Porsche hatte diesen gegen 10:30 Uhr geparkt und bemerkte gegen 11:45 Uhr, dass an ihrem geparkten Fahrzeug diverse Schäden entstanden sind. Die unbekannte Person verließ den Parkplatz am Neroberg, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden bittet Zeugen, sich mit entsprechenden Hinweisen zum Täter unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Trickbetrüger rufen an, Rheingau-Taunus- Kreis, Dienstag, 14.07.2020

(mhe)Am Dienstag wurden gleich mehrere Senioren im Rheingau-Taunus-Kreis in betrügerischer Absicht angerufen. In allen Fällen gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und befragten die Angerufenen zu ihren Wertsachen. Die Senioren reagierten geistesgegenwärtig und gingen nicht auf die Forderungen der Betrüger ein. Lassen Sie sich daher niemals auf Gespräche ein, vor allem dann nicht, wenn der Anrufer nach Bargeld oder anderen Wertsachen fragt. Sollten Sie unsicher sein, weihen Sie eine Person ihres Vertrauens ein oder rufen sie die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Benutzen Sie dabei allerdings niemals die Rückruftaste, denn auch für diesen Fall gibt es technische Vorrichtungen und Sie landen wieder bei den Betrügern. Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug am Telefon erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Kind von Hund verletzt, Rüdesheim, Kastanienallee, Montag, 13.07.2020, 17.45 Uhr

(si)Am Montagnachmittag wurde ein 4 Jahre altes Mädchen auf einem Campingplatz in der Kastanienallee in Rüdesheim von einem Hund verletzt. Das Kind hielt sich auf der Terrasse einer dortigen Gaststätte auf, als der an einem Tisch angeleinte Hund das Mädchen angesprungen und dabei zugeschnappt haben soll. Nach dem Vorfall habe eine 34 Jahre alte Frau dann mit dem Tier die Gaststätte verlassen, ohne sich um die Verletzungen des Kindes zu kümmern. Die Frau konnte nach dem Vorfall ermittelt werden. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt, Bundesstraße 260, Bereich Martinsthal, Dienstag, 14.07.2020, 10.00 Uhr

(si)Am Dienstagvormittag wurden auf der Bundesstraße 260 in Höhe von Martinsthal zwei Personen bei einem Auffahrunfall verletzt. Ersten Ermittlungen zu Folge war ein 60 Jahre alter Motorradfahrer gegen 10.00 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Martinsthal unterwegs, als dieser zwei vorausfahrende Pkw überholte. Der Fahrer eines entgegenkommenden VW Golf soll daraufhin stark abgebremst haben, um einen Zusammenstoß mit dem Krad zu verhindern. Die Fahrerin eines hinter dem Golf fahrenden Polo bremste daraufhin ebenfalls mit ihrem Fahrzeug, worauf ein hinter dem Polo fahrender Ford auf den Polo auffuhr. Sowohl die 54 Jahre alte Fahrerin des Ford, als auch ein 23 Jahre alter Mitfahrer des Polo wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

