POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Gartenhütte - Diebstahl aus Baucontainer - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Gartenhütte - Diebstahl aus Baucontainer - Unfälle

Blaufelden: Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen Freitagmorgen und Dienstagmorgen begab sich ein bislang unbekannter Deb auf das Areal der Kläranlage Blaufelden-Wiesenbach, welches sich außerhalb von Wiesenbach befindet. Dort wurde ein Bügelschloss an einem Container aufgebrochen und anschließend aus dem Container ein neuwertiger Stampfer der Marke Wacker und eine Stihl Motortrennflex entwendet. Die beiden Maschinen haben einen Wert von etwa 2200 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Geräte nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Dienstag um 05:45 Uhr befuhren zwei PKW-Lenker hintereinander die Willy-Brand-Straße. Der vorausfahrende 21-jährge Opel-Fahrer musste sein Fahrzeug plötzlich stark abbremsen, weil ein von rechts kommender LKW die Vorfahrt nahm. Dies erkannte der nachfolgende 52-jährige Renault-Lenker zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand, wurde der Opel-Fahrer verletzt.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Gartenhütte

Zwischen dem 01.12. und dem 07.12.20 wurde eine Gartenhütte auf einem Gartengrundstück in Hessental beim Grauwiesenbach aufgehebelt. Aus der Hütte wurde anschließend eine Motorsäge im Wert von 150 Euro entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Dienstag um kurz nach 7 Uhr fuhren zwei PKW-Lenker hintereinander auf der B19 von Rosengarten in Richtung Schwäbisch Hall. An der Kreuzung zum Luckenbacher See ordnete sich der hinterherfahrende 43-jährige Audi-Lenker auf die Abbiegespur in Richtung K2669 ein. Kurze Zeit später entschied sich auch die vorausfahrende 21-jährige Seat-Lenkerin auf die Fahrspur in Richtung K2669 zu wechseln und touchierte dabei den Audi. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

