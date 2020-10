Feuerwehr Bochum

FW-BO: Großbrand in einem Autoverwertungsbetrieb in der Daimlerstraße in Bochum.

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde um 16:30 Uhr zu einem Brand in einem Autoverwertungsbetrieb in der Daimlerstraße in Bochum gerufen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten mehrere Schrottfahrzeuge - die Brandausbreitung ist auf Grund der Brandlast sehr hoch. Es wurde daraufhin Vollalarm für das gesamte Stadtgebiet ausgelöst. Die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sind alarmiert.

Derzeitig wird eine umfangreiche Einsatzleitung eingerichtet.

Aktuell sind ca. 150 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr aller drei Wachen und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Ebenfalls ist ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Herne und ein Gelenkmast der Feuerwehr Dortmund vor Ort.

