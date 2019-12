Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall fordert vier Verletzte

Freiburg (ots)

Vier Verletzte hat ein Auffahrunfall am Donnerstagabend, 12.12.2019, in Bad Säckingen gefordert. Gegen 19:19 Uhr war ein 32 Jahre alter Skoda-Fahrer in der Fricktalstraße/B 518 einem abbremsenden VW Golf aufgefahren, der wiederum auf eine davor befindlichen Mercedes-Benz geschoben wurde. Der Verursacher, der VW-Fahrer im Alter von 24 Jahren und die beiden 60 und 61 Jahre alten Insassen im Mercedes wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte zwei der Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Skoda und der VW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 16000 Euro.

