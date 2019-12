Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Verkaufs- und Zigarettenautomat aufgebrochen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag, 12.12.2019, wurden auf dem Dachsberg ein Verkaufs- und ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Während der oder die Täter beim Verkaufsautomaten nicht an das Geld herankamen, wurde aus dem Zigarettenautomat das darin verwahrte Bargeld gestohlen. Der Verkaufsautomat für Schnaps und Wurstwaren steht in Wilfingen, der Zigarettenautomat in Oberkutterau beim Campingplatz. Der Schaden an den Automaten liegt bei gut 5000 Euro. Der Diebstahlsschaden ist noch unbekannt.

