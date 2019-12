Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer zeigt Unfallflucht an - nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstag, 12.12.2019, eine Unfallflucht zu seinem Nachteil in Bad Säckingen angezeigt. Gegen 06:20 Uhr soll es zwischen dem 40 Jahre alten Radler und einem bislang unbekannten Pkw im Kreisverkehr in der Fricktalstraße Richtung Grenzübergang zum Zusammenstoß gekommen sein. Der Fahrradfahrer zog sich eine Prellung am Arm zu. Der flüchtige Pkw soll dunkel gewesen sein und WT-Kennzeichen gehabt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07761 934-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell