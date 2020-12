Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfälle

AalenAalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Auf einem Firmenparkplatz in Neukochen wurde am Dienstag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr ein VW beschädigt. Der Verursacher hinterließ einige hundert Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagnachmittag wollte eine 47-jährige Mercedes-Lenkerin gegen 16.30 Uhr von der Richard-Wagner-Straße nach rechts in die Silcherstraße abbiegen. Dabei übersah er einen von links heranfahrenden Linienbus, der mit drei Fahrgästen besetzt war und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde dabei niemand. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde dabei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. 12.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Ausgang des Kreisverkehrs in der Siemensstraße kam am frühen Mittwochmorgen ein 27-jähriger mit seinem VW Golf gegen 3.20 Uhr von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Jagstzell: Lkw bleibt an Bahnbrücke hängen

In der Mühlstraße (B 290) blieb ein Lkw-Lenker am Dienstag gegen 18.50 Uhr mit seinem Auflieger an der Bahnbrücke hängen. An Fahrzeug und Brücke entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt.

Ellwangen: Unfall beim Einfahren

Beim Einfahren von einem Grundstück in die Haller Straße kollidierte ein 19-jähriger VW-Lenker am Dienstag gegen 12 Uhr mit einer dort fahrenden 20-jährigen Opel-Lenkerin. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Ellwangen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstvormittag wurde an einem Wohnhaus in der Goethestraße die Terrassentüre aufgebrochen. Das Haus wurde durchsucht und durchwühlt. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Schaden an der Terrassentüre beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Lorch: Unfall beim Rangieren

Beim Rückwärtsrangieren von der Mozartstraße auf die Beethovenstraße beschädigte die 36-jährige Lenkerin eines Paketlieferdienstes mit ihrem Sprinter einen geparkten Skoda. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Lorch: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 29 kam ein in Richtung Aalen fahrender 46-Jähriger am Dienstag gegen 19.45 Uhr mit seinem Mercedes zwischen Lorch und Schwäbisch Gmünd nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. An dem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Eine 22-Jährige Fahrzeuglenkerin streifte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr mit ihrem VW Polo einen am rechten Fahrbahnrand der Robert-von-Ostertag-Straße geparkten Opel Corsa. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Heubach: Unfall beim Einfahren

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr der Mögglinger Straße übersah ein 19-jähriger Sattelzug-Lenker am Dienstag gegen 12.40 Uhr einen 58-jährigen Toyota-Lenker. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr vermutlich beim Ein-/Ausparken einen geparkten Smart, der in der Bürgerstraße im dortigen Parkhaus Remsdeck abgestellt war und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

