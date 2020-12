Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Jacken entwendet

AalenAalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Mit Gegenverkehr kollidiert

Eine 64-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 14.20 Uhr die Ortsdurchfahrt in Bartenbach. Sie kam vermutlich infolge eines Sekundenschlafs unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem Pkw Nissan zusammenstieß. Der 64-jährige Nissan-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. An den Autos, die beide abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Backnang: Autos zerkratzt

Drei vor einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße geparkte Autos wurden am Dienstagvormittag mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Vandale zerkratzte die Lackierungen der Fahrzeuge, bei denen es sich um einen Skoda, VW und Audi handelte und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Die Polizei Backnang bittet nun zur Aufklärung des Tatgeschehens, das sich zwischen 9.20 Uhr und 10.15 Uhr verübt wurde, unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Remshalden: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr einen geparkten Opel in der Stuttgarter Straße. Dabei verursachte er einen Sachschaden von etwa 2500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher

Waiblingen: Unfall in Parkgarage - Zeugen gesucht

Am Montagmittag zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen Fiat in einer Parkgarage in der Oberen Sackgasse. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Da sich der Unfallverursacher anschließend von der Örtlichkeit entfernte, bittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Jacken entwendet

Ein Dieb entwendete am Dienstagnachmittag gegen 14:15 Uhr drei Jacken aus einem Verkaufsaushang vor einem Ladengeschäft in der Marktstraße. Anschließend flüchtete der Mann in die Tiefgarage beim Adlerplatz. Die entwendeten Jacken besitzen einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen zu Folge soll der Mann einen orangenen Kapuzenpullover und einen schwarzen Anorak getragen haben. Außerdem sei der Mann etwa 180 cm groß gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

